НБУ продал на межбанке всего $1 миллион за неделю

Национальный банк в период с 12 по 16 октября продал на межбанке всего $1 млн, сократив продажу валюты в 8,7 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: ukrinform.ua

Всю валюту НБУ продал $1 млн по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено $4 030,9 млн, а продано – $2 579,5 млн.

Используя Matching, НБУ с начала года купил $478,5 млн, а продал – $734,5 млн.

Всего с начала года куплено $4 509,4 млн, а продано – $3 5843,1 млн.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $8 462,6 млн, продал – $529,23 млн.

Сколько в резервах

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.