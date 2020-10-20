Внедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министра
Проект должен стать одним из драйверов для национальной экономики.
Разработанный Министерством цифровой трансформации Украины проект Дія Сity, который представляет собой специальный правовой режим для IT, должен стать одним из драйверов для национальной экономики, поскольку в рамках Дія City предусматривается снижение налогового давления, либерализация процесса найма и увольнения персонала и защита резидентов от давления силовиков.
Об этом пишет legal lead Дія City, советник министра цифровой трансформации Украины Денис Алейников в колонке на портале "НВ.Бізнес".
"IT - это глобальный рынок, а украинский IT-сектор по условиям найма и налогов конкурирует не с другими отраслями национальной экономики, а со всем миром. Именно поэтому мы взялись сегодня за построение экономики знаний прежде всего путем внедрения самых прогрессивных в мире стандартов привлечения IT-специалистов. Концепция найма сегодня в мире сильно модернизируется под влиянием таких тенденций как уберизация экономики, развитие краудсорсинга и фриланс-платформ. Мир движется от классической концепции найма к концепции привлечения и использования "открытого таланта". Модернизируя существующий в Канаде и Великобритании концепт занятости "worker", мы планируем ввести новый концепт занятости - GIG-работник. Этот новый украинский стандарт привлечения специалистов будет полностью соответствовать потребностям мирового рынка проектной работы, сочетая классические гарантии, свойственные штатным работникам с гибкостью работы фрилансера", - отмечает Алейников.
По его мнению, в рамках развития IT-индустрии необходимо делать ставку не только на экспортные рынки, но и оставлять внутри Украины перспективные стартапы.
"Мы считаем, что Украине сегодня и не нужно отдавать все на экспорт. Гораздо интереснее, чтобы выдающиеся стартапы, вырастая, оставались в стране, поднимали здесь новые раунды или привлекали стратегов, превращались в технологические компании, трансформирующие национальную экономику. Они могут обеспечить валютный экспорт, продавая не человеко/час, а монетизируя программный продукт через лицензии, подписки, рекламу и т.п. - именно на этом сегодня делаются обороты на мировом IT-рынке.
Но для этого сначала нужно сделать так, чтобы украинские IT-компании не боялись держать IP в Украине. Эту проблему мы предлагаем решить нашим блоком изменений в УПК, сделав компанию резидента Дія City и менеджмент компании спецсубъектом в уголовном процессе. Технически - мы планируем их добавить в определенный статьей 480 УПК перечень лиц, к которым применяется особый порядок расследования (депутаты, адвокаты, члены НАБУ/НАПК и др)", - считает Алейников.
Напомним, что инициатором создания проекта выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, возглавил же направление его заместитель Александр Борняков. Оба чиновника пришли в политику из IT-бизнеса.