Внедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министра

Проект должен стать одним из драйверов для национальной экономики.

Внедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министра
Фото: ThisisEngineering RAEng//Unsplash

Разработанный Министерством цифровой трансформации Украины проект Дія Сity, который представляет собой специальный правовой режим для IT, должен стать одним из драйверов для национальной экономики, поскольку в рамках Дія City предусматривается снижение налогового давления, либерализация процесса найма и увольнения персонала и защита резидентов от давления силовиков.

Об этом пишет legal lead Дія City, советник министра цифровой трансформации Украины Денис Алейников в колонке на портале "НВ.Бізнес".

"IT - это глобальный рынок, а украинский IT-сектор по условиям найма и налогов конкурирует не с другими отраслями национальной экономики, а со всем миром. Именно поэтому мы взялись сегодня за построение экономики знаний прежде всего путем внедрения самых прогрессивных в мире стандартов привлечения IT-специалистов. Концепция найма сегодня в мире сильно модернизируется под влиянием таких тенденций как уберизация экономики, развитие краудсорсинга и фриланс-платформ. Мир движется от классической концепции найма к концепции привлечения и использования "открытого таланта". Модернизируя существующий в Канаде и Великобритании концепт занятости "worker", мы планируем ввести новый концепт занятости - GIG-работник. Этот новый украинский стандарт привлечения специалистов будет полностью соответствовать потребностям мирового рынка проектной работы, сочетая классические гарантии, свойственные штатным работникам с гибкостью работы фрилансера", - отмечает Алейников.

По его мнению, в рамках развития IT-индустрии необходимо делать ставку не только на экспортные рынки, но и оставлять внутри Украины перспективные стартапы.

"Мы считаем, что Украине сегодня и не нужно отдавать все на экспорт. Гораздо интереснее, чтобы выдающиеся стартапы, вырастая, оставались в стране, поднимали здесь новые раунды или привлекали стратегов, превращались в технологические компании, трансформирующие национальную экономику. Они могут обеспечить валютный экспорт, продавая не человеко/час, а монетизируя программный продукт через лицензии, подписки, рекламу и т.п. - именно на этом сегодня делаются обороты на мировом IT-рынке.

Но для этого сначала нужно сделать так, чтобы украинские IT-компании не боялись держать IP в Украине. Эту проблему мы предлагаем решить нашим блоком изменений в УПК, сделав компанию резидента Дія City и менеджмент компании спецсубъектом в уголовном процессе. Технически - мы планируем их добавить в определенный статьей 480 УПК перечень лиц, к которым применяется особый порядок расследования (депутаты, адвокаты, члены НАБУ/НАПК и др)", - считает Алейников.

Напомним, что инициатором создания проекта выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, возглавил же направление его заместитель Александр Борняков. Оба чиновника пришли в политику из IT-бизнеса.

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