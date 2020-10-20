Лагард: Мягкий сценарий снижения ВВП еврозоны «уже устарел»

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

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Прогноз ЕЦБ

Лагард отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».

По словам главы ЕЦБ , экономика еврозоны сократится от 8% до 12% в 2020 году.

Лагард также сказала, что не ожидает в еврозоне нового долгового кризиса в евро.

«Новые ограничения в повседневной жизни в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения внедрения облегченной фискальной и монетарной политики», — заявила Лагард.

«Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо», — добавила она.

Поэтому правительствам, по мнению Лагард, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.

Что прогнозируют в МВФ

Кризис, который начался из-за пандемии коронавируса, надолго ухудшит стандарты жизни по всему миру. Налоги для богатых и компаний могут вырасти, чтобы смягчить этот ущерб. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе МВФ «Перспективы мировой экономики».

Как отмечают в Фонде, пандемия оставит тяжелые шрамы на глобальной экономике в форме потерь и банкротств. А целые сектора экономики останутся нежизнеспособными.

Этот вред сохранится на долго, потому что переход от проблемных секторов, таких как туризм, к новым и перспективным, таким как технологическая сфера, будет неизбежно медленным и болезненным для многих людей. Главный экономист МВФ Гита Гопинатх сказала, что период восстановления после кризиса будет «долгим, неравным и неопределенным».

Рост глобальной экономики будет негативным по итогам этого года. Он будет худшим со времен Великой Депрессии 1930-х.

Прогнозы в цифрах