Лагард: Мягкий сценарий снижения ВВП еврозоны «уже устарел»
Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Прогноз ЕЦБ
Лагард отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».
По словам главы ЕЦБ, экономика еврозоны сократится от 8% до 12% в 2020 году.
Лагард также сказала, что не ожидает в еврозоне нового долгового кризиса в евро.
«Новые ограничения в повседневной жизни в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения внедрения облегченной фискальной и монетарной политики», — заявила Лагард.
«Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо», — добавила она.
Поэтому правительствам, по мнению Лагард, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.
Что прогнозируют в МВФ
Кризис, который начался из-за пандемии коронавируса, надолго ухудшит стандарты жизни по всему миру. Налоги для богатых и компаний могут вырасти, чтобы смягчить этот ущерб. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе МВФ «Перспективы мировой экономики».
Как отмечают в Фонде, пандемия оставит тяжелые шрамы на глобальной экономике в форме потерь и банкротств. А целые сектора экономики останутся нежизнеспособными.
Этот вред сохранится на долго, потому что переход от проблемных секторов, таких как туризм, к новым и перспективным, таким как технологическая сфера, будет неизбежно медленным и болезненным для многих людей. Главный экономист МВФ Гита Гопинатх сказала, что период восстановления после кризиса будет «долгим, неравным и неопределенным».
Рост глобальной экономики будет негативным по итогам этого года. Он будет худшим со времен Великой Депрессии 1930-х.
Прогнозы в цифрах
- В МВФ ожидают, что глобальная экономика сократится на 4,4% в 2020 году. Хотя в июне в фонде говорили о цифре на 0,8% выше.
- Если пандемию удастся обуздать в следующем году, в МВФ ожидают отскок глобальной экономики на 5,2% в 2021 году. Хотя в июне этот прогноз был на 0,2% выше.
- Для Украины МВФ несколько улучшил прогноз на в 2020 год, по сравнению с июньским. Ожидается сокращение ВВП до минус 7,2%, ранее прогнозировали минус 8,2%.
- В то же время Фонд ожидает, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и рост реального ВВП достигнет отметки 3,0%.