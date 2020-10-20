"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ

Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года.

"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ
Фото: hyser.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых еврооблигаций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам источника агентства на рынке, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долларов США и 982,5 евро на 1000 долларов США и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент 335 млн долларов США.

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Ранее в "Нафтогазе" отмечали, что выкуп действующих и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля.

НАК осенью 2018-го уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019-м "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. В июле "Нафтогаз" выпустил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

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