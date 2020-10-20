ArcelorMittal расширяет производство в Индии

ArcelorMittal расширяет производство в Индии

Компания ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India, бывшая Essar Steel) вступила в переговоры с администрацией штата Гуджарат, где находится ее металлургический комбинат Hazira, на предмет приобретения участка земли для строительства нового предприятия.

Как сообщил генеральный директор компании Дилип Оммен, на новом заводе, мощность которого пока не указывается, планируется выпускать сортовой и фасонный прокат, использующийся в жилищном и инфраструктурном строительстве.

В настоящее время на комбинате Hazira выпускается тонко- и толстолистовой прокат. В середине октября AM/NS India сообщила об освоении двух новых марок высококачественного горячекатаного проката. Реализация нового проекта направлена на диверсификации бизнеса компании.

Также AM/NS India развивает свое сбытовое подразделение Hypermart. Компания намерена до конца марта 2021 г. довести количество сервисных металлоцентров до 50 и повысить долю этого канала в продажах до 30% по сравнению с 20% в настоящее время.

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