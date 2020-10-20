Глава Налоговой рассказал, какие бизнесы будут проверять в случае снятия моратория

ГНС готова взять обязательство выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже 50 млн евро, если Кабмин снимет соответствующие ограничения во время карантина. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

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Личная позиция главы ведомства

«Я могу взять на себя обязательство меньше 50 млн евро не выходить, кроме рискованных. Это моя личная позиция. Кроме рискованных — подчеркну», — сказал Любченко.

Он отметил, что с марта этого года остановленными остаются 353 плановые проверки налогоплательщиков общей суммой рисков неуплаты налогов на 39 млрд грн. Помимо этого, необработанными остаются документальные внеплановые проверки по нереальным операциям.

«Там сумма возможного схемного налогового кредита на 1,8 млрд грн. Есть еще документальные внеплановые проверки: если налоговая информация свидетельствует о нарушении плательщиком валютного законодательства. Там почти 2,6 тыс. сообщений от НБУ по 1,1 тыс. субъектам внешнеэкономической деятельности», — указал Любченко.

«Сейчас законодатель дал право Кабмину снимать эти ограничения. На ноябрь-декабрь 2020 года запланированы 812 проверок на общую сумму рисков свыше 5 млрд грн», — добавил Любченко.

Почему СБУ настаивает на возобновлении проверок

Напомним, недавно СБУ прекратила в Киеве работу масштабного конвертцентра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

В СБУ именно в целях расследования этого дела хотят возобновить проверки на предприятиях.

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