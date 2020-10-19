Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро

Таким образом будет создана 1000 рабочих мест.

Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Лаурсен Стін Леврінг
Фото: rv.gov.ua

Датский производитель Hjort Knudsen построит на Ровненщине завод по производству дизайнерской мебели, в который планирует вложить 11 млн евро инвестиций.

Об этом говорилось на встрече главы Ровненской ОГА Виталия Коваля и директора ООО "Объединенная мода Украины" Лаурсена Стин Левринга, сообщает пресс-служба

Ровненской ОГА.

Отмечается, что таким образом будет создана 1000 рабочих мест. Производственный объект будет размещен на площадях в 40 тысяч квадратных метров.

В планах - создать производство замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью.

"Наша компания - это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, на которых работает 1300 работников. Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начала работ на Ровненщине", - сказал Лаурсен Стин Левринг.

Напомним, в мае шведская мебельная компания IKEA

запустила интернет-магазин в Украине. Через неделю производитель решил временно ограничить возможность оформлять новые заказы в нем из-за большого спроса.

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