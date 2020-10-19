Украинские хранилища газа заполнены на 92%

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 октября 2020 года достигли 28,434 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".



1-17 октября хранилища пополнились на 379,6 млн куб. м, и если на протяжении 1-16 числа суточная закачка колебалась от 19,6-млн куб. м до 28,2 млн куб.м, то 17 октября она снизилась до 10,8 млн куб. м.



С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 октября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 80,1%, или на 12,649 млрд куб. м.



Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м).



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

