"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой

10 млрд из 22,4 млрд долларов - это дивиденды.

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой
Фото: nv.ua

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины 22,4 млрд долларов США. При этом 5 млрд долларов были выведены на Кипр, $4 млрд - в Нидерланды, $3 млрд - в Великобританию, $2 млрд - в Германию.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австрии, США - то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также почти $90 млрд в год контролируемых операций", - сказал Любченко.

По данным Государственной налоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставку 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦУ) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

"Моя позиция - создать условия, когда страна

немного отдохнет от нечестной игры", - сказал Любченко.

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