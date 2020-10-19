Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В частности, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

"Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов). В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен", - добавили в Кабмине.

Напомним, в 2019 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом. Более 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.