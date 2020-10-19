ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме с розыгрышами в соцсетях

ПриватБанк предупреждает своих клиентов, чтобы они не верили фейковым розыгрышам в соцсетях, по условиям которых нужно пересылать какие-то деньги на карту банка. За время карантина киберпреступность в Украине увеличилась примерно на 70%, и люди попадаются на "крючок" к аферистам, несмотря на то, что схемы обмана остаются старыми.

ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме с розыгрышами в соцсетях

Украинцы в социальных сетях получают сообщение о том, что выиграли какую-то сумму денег. Чтобы получить выигрыш необходимо перевести мошенникам, которые представляются сотрудниками банка, деньги, за "комиссию" от выигрыша. После оплаты всех "победителей" отправляют в ближайший офис финансовой организации, чтобы получить выигрыш, и там они узнают, что их обманули. Деньги, соответственно, людям никто не возвращает.

В розыгрышах участвует фейковая страничка ПриватБанка в Instagram, которую отказываются банить, несмотря на неоднократно написанные заявления. Жалобы граждан и обращения самого банка остаются без реакции полиции.

ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме с розыгрышами в соцсетях

Гражданам напоминают, что ни один розыгрыш ПриватБанка не требует перевода средств. Если вам стало известно о какой-то акции банка, проверьте эту информацию на сайте, или в отделении. Нельзя доверять соцсетям и розыгрышам, где за выигрыш приходится еще и платить.

Ранее сообщалось, что в интернете начало активно распространяться мошенническое приложение Приват24. Программа была создана мошенниками, которые обворовывают клиентов банка.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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