В январе-сентябре украинские металлурги экспортировали 11,3 млн тонн проката

За 9 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 13,71 млн тонн металлопроката из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 11,31 млн тонн, или 82,5%. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 82,7% (11,67 млн тонн при общем производстве металлопроката 14,11 млн тонн).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 9 месяцев 2020 г. пришлось 50,67%, что превышает показатель периода январь-сентябрь 2019 г. (45,95%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 9 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,23% и 33,77% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 9 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (17,10% в 2020 г. против 20,28% в 2019 г.).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-сентябре 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (27,3%), Азии (16,9%) и прочие страны Европы (14,2%).

