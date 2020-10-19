ОПЕК+ не планирует немедленных решений по пересмотру квот

Министры энергетики стран ОПЕК+ 19 октября в уже привычном онлайн-режиме обсудят выполнение крупнейшей в истории сделки по сокращению добычи.



Немедленных решений по размеру квот принимать не планируется. Однако рынок ждет сигналов со стороны ключевых участников соглашения — Саудовской Аравии и РоSSии — о том, готовы ли они отложить намеченное на 1 января увеличение квот на 2 млн баррелей в сутки (б/с).



Вторая волна коронавируса уже вызвала возвращение ограничений в Европе: так, власти Франции ввели комендантский час в Париже и еще семи крупнейших городах. Помимо европейских стран всплеск заболеваемости отмечается в США , хотя он пока не достиг пиковых летних значений. Если власти в итоге пойдут на более жесткие ограничения передвижений, это может существенно сократить спрос на топливо и, соответственно, на нефть. При этом уже сейчас ОПЕК признает, что спрос на нефть восстанавливается не теми темпами, на которые картель рассчитывал летом.



Мы должны быть реалистами, восстановление не набирает темпы, которые мы ожидали ранее в этом году»,— заявил 15 октября генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, признав, что "сам спрос все еще выглядит слабым".



Рынок уже выглядит весьма хрупко — цена ближайших фьючерсов на Brent в октябре опускалась ниже 39 долл. за баррель впервые с июня. До сих пор бумажный рынок нефти удерживали от просадки два фактора: надежды на новый пакет стимулирующих мер в США объемом около 2 трлн долл., а также ожидания, что ОПЕК+ отложит повышение добычи, намеченное на начало следующего года.

