ПриватБанк принимает мгновенные переводы с карт Mastercard по всему миру

ПриватБанк расширил в системе Приват24 сервис, позволяющий мгновенно переводить деньги с карт Mastercard любого банка мира. Ранее такие онлайн-переводы были доступны только из европейских банков, однако теперь ни страна, ни континент, ни банк не имеют значения. Единственное условие – карта должна быть Mastercard, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Причем для того, чтобы осуществить такой перевод не обязательно быть клиентом Приватбанка или присутствовать в системе Приват24.

Стоимость перевода с любой Mastercard на карту ПриватБанка составляет 1,5% от суммы перевода. Этот процент неизменен при любой сумме и при любом расстоянии на карте мира. Переводить деньги можно в долларах, евро и, конечно же, в гривнах. Кстати, уж в середине сентября этого года частица зарубежных переводов через Приват24 составила 48% среди клиентов ПриватБанка.

Напомним, летом нынешнего года два крупнейшие банка Украины – ПриватБанк и Ощадбанк сократили много своих отделений. Руководство банков утверждает, что это не связано с коронавирусом. Просто все больше клиентов банков уходят на дистанционное обслуживание, и потому финучреждениям не нужно содержать такое количество отделений.