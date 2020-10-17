Foxconn не хватает рабочих рук для сборки iPhone 12. Рабочих заманивают огромными премиями

Каждый анонс iPhone — это всегда событие. Растёт трафик новостных ресурсов, отключаются под нагрузкой принимающие заказы сайты и напрягаются непосредственно китайские производители, которые должны обеспечить сборку вожделенных новинок Apple . А текущие уровни спроса и заводские возможности таковы, что для сборки анонсированных на этой неделе iPhone 12 рабочих рук очень и очень не хватает. В этом даже не могут помочь огромные бонусы, предлагаемые нанимателями.

В объявлениях по найму рабочих на сборочные линии компания Foxconn установила уровень разовой премии за определённое число часов за конвейером на уровне 10 тыс. юаней (примерно $1500). Обычно ежемесячные премии за определённые рабочие «конвейерные» часы меньше — от 5 тыс. до 8 тыс. юаней. Впервые 10 тыс. юаней ежемесячной надбавки Foxconn выплатила рабочим в августе после начала сборки первых серийных iPhone 12. Максимальную премию получили те, что провёл за сборкой смартфонов Apple не менее 55 дней.

Обычно сверхпремии выплачиваются недолго, но в начале октября в объявлениях о найме на сборочные линии Foxconn снова сообщила о намерении выплатить сотрудникам на сборке iPhone премию в размере 10 тыс. юаней. На памяти работников компании это первый раз, когда сверхпремии выплачиваются в столь длительный срок и неоднократно. Это может означать, что компании не хватает рабочих рук, чтобы справляться с заказами Apple .

В настоящий момент Foxconn собирает около 70 % смартфонов Apple , тогда как компания Pegatron собирает более 20 % подобной продукции Apple . И хотя Foxconn пытается переместить производство смартфонов iPhone в другие страны, в частности — в Индию, Китай не только остаётся главной производственной площадкой Apple , но ещё больше увеличивает зависимость американского бренда от заводов на своей материковой части. Так, если в 2018 году 356 из 778 заводов-поставщиков Apple были расположены на материковом Китае, что составляет 45,76 %, то в 2019 году это число выросло до 383, что составляет уже 47,46 %.

Судя по всему, китайским рабочим пока не стоит волноваться о переносе заказов Apple на иностранные площадки. Рабочих рук пока не хватает в самом Китае, а ведь там существенно больше людей с необходимым опытом, чем в той же Индии.



