Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5%

Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5%

Украинские металлурги в сентябре 2020 года сократили импорт марганцевой руды на 7,5% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 58,04 тыс. т.

В денежном выражении импорт марганцевых руд упал на 10,5% – до 8,8 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

За девять месяцев 2020 года импорт марганцевых руд в денежном выражении сократился на 66,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 57,5 млн долл.

Всего в январе-сентябре предприятия импортировали 418 тыс. т марганцевой руды. Это на 55,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Украина импортировала 85,05% марганцевых руд из Ганы. На втором месте поставки из РоSSии (11%), на третьем – из ЮАР (3,84%).

По итогам 2019 года украинские металлурги увеличили импорт марганцевой руды и концентрата на 28,8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,209 млн т. В денежном выражении импорт марганцевых руд вырос на 15,2%, до 210,6 млн долл.

МинПром по материалам ГМК Центр

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