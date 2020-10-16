Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp

Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp

Британская Liberty Steel Group, входящая в GFG Alliance, сделала предварительное необязательное предложение о покупке сталелитейного подразделения Thyssenkrupp.

Возможное объединение создаст группу, которая будет обладать хорошими возможностями для решения задач, стоящих перед европейской сталелитейной промышленностью, сообщается в пресс-релизе Liberty Steel. Компания отмечает, что стороны дополняют друг друга с точки зрения активов, производственного ассортимента, клиентов и географии присутствия.

Условия предложения Liberty Steel не раскрываются.

Компания открыта для переговоров с Thyssenkrupp и хотела бы провести дополнительную комплексную проверку, прежде чем представить потенциальное обязательное предложение. Она отметила, что нет гарантий того, что обсуждения в итоге приведут к заключению какого-либо соглашения.

Thyssenkrupp ищет покупателей или партнеров для своего сталелитейного подразделения, чтобы рационализировать свою деятельность и обеспечить свое дальнейшее существование, напоминает Bloomberg. Ранее в этом году компания договорилась о продаже своего самого прибыльного бизнеса по производству лифтов, однако она продолжает нести убытки.

Германская промышленная группа пыталась объединить свои сталелитейные активы в Европе с активами индийской Tata Steel, однако Европейская комиссия, главный антимонопольный орган ЕС, запретила создание совместного предприятия между двумя крупными производителями стали. Также Thyssenkrupp вела предварительные переговоры со шведской SSAB, а также местным конкурентом Salzgitter AG о возможном объединении сталелитейного бизнеса.

Акции Thyssenkrupp подскочили в цене на 11,7% на торгах во Франкфурте в пятницу. Капитализация компании с начала года упала более чем на 60% и составляет 2,7 млрд евро.

Группа Thyssenkrupp, ведущая свою историю с 1842 года, является крупнейшим производителем стали в Германии и имеет почти 500 дочерних компаний и филиалов в 80 странах, в которых работает около 160 тыс. человек. Помимо сталелитейного бизнеса, она занимается производством компонентов и систем для автомобильной промышленности, строительной техники, лифтов, эскалаторов, комплектующих и целых технологических линий для различных видов промышленности, установок для выпуска цемента.

Liberty Steel принадлежит британскому металлургическому магнат индийского происхождения Сандживу Гупте. Благодаря его агрессивным покупкам сталелитейных активов компания стала одним из ведущих мировых производителей. GFG Alliance, которая управляет промышленными и финансовыми инвестициями семьи Гупта, в настоящее время имеет порядка 35 тыс. сотрудников в 30 странах.

МинПром по материалам Интерфакс

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