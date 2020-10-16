Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль

Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль

Килийский судостроительно-судоремонтный завод в Одесской области получил наибольшую прибыль за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, 14 октября на предприятии состоялась официальная процедура спуска новой однотрюмной баржи типа SLG на воду. В мероприятии принял участие министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, Украина имеет огромный потенциал в развитии внутренних водных путей и росте речной отрасли в целом: "В сложных условиях пандемии наши профильные предприятия достигают положительных результатов в работе. Один из таких примеров - Килийский судостроительно-судоремонтный завод, который официально передал заказчику построенную баржу. Впервые с 2017 года. Килийский Судостроительный-судоремонтный завод завершил первое полугодие 2020 года с прибылью в размере 4,1 млн грн. Это лучший результат предприятия за последние 10 лет".

МинПром по материалам Пора говорить

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