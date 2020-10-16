Инвесторы ЖК банка "Аркада" перекрыли Крещатик

Они выдвинули требования городской власти и обещают держать центральную улицу перекрытой до вечера.

Фото: Макс Требухов

Инвесторы жилых комплексов банка "Аркада" "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" устроили митинг под КГГА и перекрыли движение на ул. Крещатик.

Правоохранители задержали спикера митинга Виталия Щербакова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Митингующие требуют публичного объявления результатов аудита, проведенного "Киевгорстроем", назначения и объявления нового управляющего Фондами финансирования строительства и нового застройщика, а также строительства ЖК без доплат со стороны инвесторов.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Согласно анонсу акции, протестующие собираются держать центральную улицу Киева перекрытой до 20 часов.

Напомним, что 6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

25 августа "Аркаду" отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети от минимального установленного уровня.

26 августа стало известно, что "Киевгорстрой" проведет аудит достройки жилых комплексов Фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" и предложит инвесторам варианты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд после годичного перерыва вернется к рассмотрению национализации ПриватБанкаАпелляционный суд после годичного перерыва вернется к рассмотрению национализации ПриватБанка
Официальное заявление ФГВФЛ относительно иска к связанным лицам Платинум БанкаОфициальное заявление ФГВФЛ относительно иска к связанным лицам Платинум Банка
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестицииКитайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных странВсемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран
Три банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделатьТри банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделать
Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионовВкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов
Коломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в КрымуКоломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в Крыму
Зеленые инвесторы начали массово подавать иски к УкраинеЗеленые инвесторы начали массово подавать иски к Украине
ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионовФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионов
Ликвидация Кредитпромбанка завершена — ФГВФЛЛиквидация Кредитпромбанка завершена — ФГВФЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости