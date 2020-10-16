Инвесторы ЖК банка "Аркада" перекрыли Крещатик
Они выдвинули требования городской власти и обещают держать центральную улицу перекрытой до вечера.
Инвесторы жилых комплексов банка "Аркада" "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" устроили митинг под КГГА и перекрыли движение на ул. Крещатик.
Правоохранители задержали спикера митинга Виталия Щербакова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Митингующие требуют публичного объявления результатов аудита, проведенного "Киевгорстроем", назначения и объявления нового управляющего Фондами финансирования строительства и нового застройщика, а также строительства ЖК без доплат со стороны инвесторов.
Согласно анонсу акции, протестующие собираются держать центральную улицу Киева перекрытой до 20 часов.
Напомним, что 6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.
Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.
25 августа "Аркаду" отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети от минимального установленного уровня.
26 августа стало известно, что "Киевгорстрой" проведет аудит достройки жилых комплексов Фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" и предложит инвесторам варианты.