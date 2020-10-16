Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели

По данным консалтинговой компании Mysteel, в сентябре 2020 г. в Китае было произведено 2,76 млн т нержавеющей стали. Это на 0,5% уступило показателю предыдущего месяца, но на 9,5% больше, чем в тот же период прошлого года.



Как отмечает Mysteel, производство нержавеющей стали 300-й и 400-й серии продолжает расширяться благодаря высокому спросу в промышленности и строительном секторе. В то же время выпуск безникелевых сталей 200-й серии снижается.



Всего за девять месяцев китайские металлургические компании выплавили 21,26 млн т нержавеющей стали, что на 0,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, производство нержавеющей стали в КНР впервые с января текущего года превзошло прошлогодний график.



