Апелляционный суд после годичного перерыва вернется к рассмотрению национализации ПриватБанка

Заседание запланировано на 26 ноября.

Апелляционный суд после годичного перерыва вернется к рассмотрению национализации ПриватБанка
Фото: Макс Требухов

Шестой апелляционный административный суд в конце ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка.

Об этом сообщается в расписании судебных заседаний. Соответствующее заседание назначено на 26 ноября.

Истцом является Игорь Коломойский, ответчиком - НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации ПриватБанка. Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПриватБанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Решение не вступило в силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции.

19 декабря 2019 года Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы до решения Палаты Верховного Суда по иску семьи Суркисов о признании их связанными с ПриватБанком лицами. 15 июня 2020 года Верховный Суд завершил рассмотрение этого вопроса и принял решение в пользу государства.

ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Блок рекламы


Похожие новости
Стандарты жизни по всему миру после пандемии надолго ухудшатся — МВФСтандарты жизни по всему миру после пандемии надолго ухудшатся — МВФ
В Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламуВ Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламу
Киевский апелляционный суд признал 890 га земель территорией города БучаКиевский апелляционный суд признал 890 га земель территорией города Буча
Нефть незначительно подорожала после снижения в пятницуНефть незначительно подорожала после снижения в пятницу
Кабмин выделил еще более 175 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на западе УкраиныКабмин выделил еще более 175 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины
Международные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 годаМеждународные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 года
Марченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДСМарченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДС
В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
Всемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 летВсемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 лет
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Последние новости
Подгружаем последние новости