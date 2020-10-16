Апелляционный суд после годичного перерыва вернется к рассмотрению национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд в конце ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка.

Об этом сообщается в расписании судебных заседаний. Соответствующее заседание назначено на 26 ноября.

Истцом является Игорь Коломойский, ответчиком - НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации ПриватБанка. Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПриватБанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Решение не вступило в силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции.

19 декабря 2019 года Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы до решения Палаты Верховного Суда по иску семьи Суркисов о признании их связанными с ПриватБанком лицами. 15 июня 2020 года Верховный Суд завершил рассмотрение этого вопроса и принял решение в пользу государства.

ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.