Европейские рынки акций упали на фоне новостей о коронавирусе — торги

Рынки акций стран Европы сильно снизились на торгах 15 октября. Причина –новости о новых антирекордах по распространению коронавируса и ограничительных мерах в крупнейших экономиках ЕС . Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: profinance.ru

Что происходило вчера

Распродажа бумаг охватила все фондовые биржи, уронив сводный индекс EuroStoxx 50 на 2,8%.

Немецкий DAX рухнул на 2,95%, британский FTSE100 – на 2%.

Падение в Италии превышает 3% по индексу FTSE MIB.

Экономика 19-ти стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1% в поквартальном выражении.

Одновременно в Европе предпринимаются существенные ограничения в рамках карантинных мероприятий, в Париже вводится комендантский час, а Лондон переходит на повышенный уровень ограничений. Все это сулит значительный удар по экономической активности в четвертом квартале, говорят эксперты.

Падение экономик. Прогнозы

В МВФ ожидают, что глобальная экономика сократится на 4,4% в 2020 году. Хотя в июне в фонде говорили о цифре на 0,8% выше. Если пандемию удастся обуздать в следующем году, в МВФ ожидают отскок глобальной экономики на 5,2% в 2021 году. Хотя в июне этот прогноз был на 0,2% выше.

Всемирный банк констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.

Также ожидается, что впервые за 20 лет уровень бедности в мире вырастет.

Региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%.

Экономике США предсказывают сокращение на 6,1% в этом году.

предсказывают сокращение на 6,1% в этом году. Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%.

Экономика Японии может сократиться на 6,1%.