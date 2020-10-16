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2020-10-16
Европейские рынки акций упали на фоне новостей о коронавирусе — торги
Рынки акций стран Европы сильно снизились на торгах 15 октября. Причина –новости о новых антирекордах по распространению коронавируса и ограничительных мерах в крупнейших экономиках ЕС. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фото: profinance.ru
Что происходило вчера
- Распродажа бумаг охватила все фондовые биржи, уронив сводный индекс EuroStoxx 50 на 2,8%.
- Немецкий DAX рухнул на 2,95%, британский FTSE100 – на 2%.
- Падение в Италии превышает 3% по индексу FTSE MIB.
Экономика 19-ти стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1% в поквартальном выражении.
Одновременно в Европе предпринимаются существенные ограничения в рамках карантинных мероприятий, в Париже вводится комендантский час, а Лондон переходит на повышенный уровень ограничений. Все это сулит значительный удар по экономической активности в четвертом квартале, говорят эксперты.
Падение экономик. Прогнозы
- В МВФ ожидают, что глобальная экономика сократится на 4,4% в 2020 году. Хотя в июне в фонде говорили о цифре на 0,8% выше. Если пандемию удастся обуздать в следующем году, в МВФ ожидают отскок глобальной экономики на 5,2% в 2021 году. Хотя в июне этот прогноз был на 0,2% выше.
- Всемирный банк констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.
- Также ожидается, что впервые за 20 лет уровень бедности в мире вырастет.
- Региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%.
- Экономике США предсказывают сокращение на 6,1% в этом году.
- Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%.
- Экономика Японии может сократиться на 6,1%.
- По словам Уорвика МакКиббина, сотрудника Брукингского института и Австралийского национального университета, даже после разработки вакцины от коронавируса понадобится некоторое время, чтобы сделать ее доступной во всем мире и в необходимом масштабе. Эксперт предполагает, что к 2025 году COVID-19 нанесет ущерб мировой экономике в размере $35 трлн.