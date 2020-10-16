Идея Банк оштрафовали на 4 миллиона из-за неправдивой рекламы кредитов
Антимонопольный комитет оштрафовал Идея Банк на 4 миллиона гривен из-за того, что банк в своей рекламной кампании «забыл» указать дополнительные сведения о кредите и реальную ставку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За что оштрафовали банк
АМКУ установил, что банк на постоянной основе рекламировал свои акционные предложения ««Идеальная 30» ежедневно идеальный кредит под полный 0%» и «Черная пятница цены пополам -50% распродажа кредитов».
Реклама информировала украинцев о выдаче кредитов под «0%» и о «распродаже» кредитов со скидкой -50%.
На самом деле эта информация далека от реальности, говорят в АМКУ. Ведь процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых. Более того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг и обязательный страховой взнос.
Кроме того, в своей рекламе банк «забыл» указать максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок выплаты кредита.
В АМКУ напоминают, что банк обязан обнародовать эту информацию. А неправдивые формулировки могли значительно повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит.
Учитывая это, АМКУ принял решение оштрафовать финучреждение на четыре миллиона гривен.
Напомним
- С 1 сентября 2020 заработали требования регулятора к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах.
- На сайтах банков должна содержаться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках. Эта информация не должна вводить клиентов в заблуждение.