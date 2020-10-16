На КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхность

Сегодня начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, участвовавшим в акции протеста.

Работники шахты "Жовтнева" Криворожского железорудного комбината после переговоров с администрацией завершили подземный протест и вышли на поверхность.

Об этом сообщил в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Фото: facebook/Михайло Волинець

"Мы все долго ждали утра, когда новости КЖРК будут такими. Когда протестующие будут дома. Их пытались сломать, растоптать их честь и достоинство, но они поднялись непокорёнными!", - написал Волынец.

По его словам, семьи горняков шахты "Жовтневой" собрались у проходной и встречали протестующих.

Фото: facebook/Михайло Волинець

"После прохождения испытания подземельем уже завтра горняков ждет экзамен судебной системой. Завтра (16 октября - ред.) в 13.00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога (ул. Невская, 3) начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, которые участвовали в акции протеста", - добавил Волынец.

Напомним, 3 сентября работники шахт объявили подземный протест в железорудном комбинате Кривого Рога. Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам подняли зарплату еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт лишь 21 оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - работникам предприятия и профсоюзов о признании незаконности забастовки, организованной ответчиками и начатой без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

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