На внеплановой встрече финансисты G20 обсудят долги самых бедных стран

Финансовая G20 в ноябре проведет внеочередную встречу для обсуждения механизмов уменьшения долговой нагрузки на страны с низким уровнем дохода. Это касается тех регионов, которые выходят за пределы Инициативы о приостановлении обслуживания долга (DSSI), сообщает Интерфакс-Украина.

На внеплановой встрече финансисты G20 обсудят долги самых бедных стран
Фото: finbalance.com.ua

«Учитывая масштабы кризиса covid-19, значительную уязвимость долга и ухудшение перспектив во многих странах с низким уровнем дохода, мы признаем, что работа с долговыми обязательствами, которая выходит за рамки DSSI, может потребоваться в каждом конкретном случае. В этом контексте мы договорились об „общих правилах работы с долговыми обязательствами за пределами DSSI“, которые согласованы Парижским клубом кредиторов», — говорится в коммюнике по итогам очередной встречи министров финансов и глав центробанков G20, которая прошла в онлайн-режиме.

Финансовая G20 планирует собраться накануне саммита лидеров G20 в Эр-Рияде, чтобы обсудить нерешенные вопросы, связанные с DSSI.

Инициатива DSSI

Эта инициатива позволяет странам с низким уровнем дохода прекращать официальные платежи по обслуживанию долга на двусторонней основе до конца 2020 года. «Мы договорились продлить DSSI еще на 6 месяцев и изучить до момента проведения весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2021 году, требует ли экономическая и финансовая ситуация дальнейшего продления еще на 6 месяцев», — говорится в документе.

Министры и главы центробанков выразили разочарование тем, что частные кредиторы не подключились к инициативе, и рекомендовали им поучаствовать в сопоставимых с суверенами условиях по запросу стран-должников. Также они поддержали действия многосторонних банков развития в этой сфере.

Что еще одобрила финансовая «двадцатка»

Министры также одобрили обновление Плана действий G20 в ответ на covid-19, который был принят ими еще на встрече 15 апреля. План устанавливает ключевые принципы, которыми руководствуется «двадцатка» в своих действиях в ответ на кризисную ситуацию, обязательства по конкретным мероприятиям международного экономического сотрудничества в борьбе с кризисом и поддержки восстановления экономик. Одобренные обновления, как отмечается в коммюнике, обеспечат быстрое реагирование на изменяющуюся ситуацию в области здравоохранения и экономики.

Кроме того, финансовая «двадцатка» обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами в ближайшие годы и вариантов устойчивого финансирования, а ко Всемирному банку — с просьбой расширить масштабы своей работы и использовать новые инструменты для мобилизации частного финансирования в эти страны.

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