Вслед за газом в Европе резко подорожал уголь

Вслед за газом в Европе резко подорожал уголь

Цены на уголь в Европе подскочили до максимума почти за год, поскольку подъем цен на природный газ способствовал росту спроса на более дешевое топливо.
Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в мае, и составили 55,77 долл. за тонну, следует из данных Argus Media.

В последний раз подобные цены в Европе наблюдались в конце октября 2019 года.

На текущий момент цены на уголь в Европе превышают показатель для Австралии, где давление на стоимость оказали сообщения о том, что Китай ограничил импорт на фоне дипломатических разногласий с Канберрой. Это является нетипичной ситуацией, пишет The Wall Street Journal.

Ралли в Европе сделало регион "светлым пятном" на международном рынке угля. Цены рухнули повсеместно этой весной из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, которые привели к падению спроса на электроэнергию, и остаются под давлением в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С учетом коксующегося угля, который используется для производства стали, мировое потребление может сократиться на 7% в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе.

Власти европейских стран сокращают потребление угля быстрее, чем другие государства, на фоне усилий по сокращению выбросов. Недавний рост цен показывает, что снижение уровня потребления будет прекращаться, и спрос будет периодически вновь расти, даже несмотря на ускорение перехода к чистым источником энергии, говорят аналитики.

"Необходимость в угле все же сохранится", - считает редактор издания Argus Coal Daily International Джейк Хорслен. При этом он отмечает, что "ситуация действительно выглядит так, что уголь постепенно будет вытесняться в ближайшем будущем".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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