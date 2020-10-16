Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно

Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз, чтобы повысить качество кредитных портфелей его участников. Об этом сообщила на онлайн-конференции первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Униан.

Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
Фото: delo.ua

Что это даст

  • Во-первых, по словам Рожковой, это будет способствовать идеологической консолидации рынка, поскольку на данный момент кредитные союзы «достаточно распылены».
  • Во-вторых, небольшие кредитные союзы получат возможность повысить качество кредитного портфеля и оценки кредитных рисков, что очень важно.

Нацбанк наделит объединенный кредитный союз наделят некоторыми полномочиями, в том числе по поддержке ликвидности, платежеспособности и потенциальной возможности оценки кредитных рисков.

Также Рожкова отметила, что создание объединенного кредитного союза, с одной стороны, позволит обеспечить финансовую инклюзию, а с другой — защитит потребителей финансовых услуг, среди которых есть как депозиторы-пайщики, так и заемщики. Все они зависят от здоровья и финансовой прочности кредитного союза.

Ранее сообщалось

  • Как сообщал «Минфин», с 1 июля 2020 НБУ стал регулятором кредитных союзов, а также страховых компаний, ломбардов и других финансовых учреждений.
  • В конце июня Нацбанк Украины накануне приобретения функций регулирования рынка небанковских финансовых услуг присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (ICURN).

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