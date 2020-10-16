Золото подорожало на новостях о развитии пандемии

Котировки золота 14 октября утром возросли в рамках коррекции после предыдущего снижения, свидетельствует лондонский фиксинг.

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Факторы изменений

В основе повышения цены золота – фактор коррекции и новости о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компанией Johnson & Johnson и рост заболеваемости в мире, как свидетельствуют данные торгов.

13 октября золото дешевело на 1,7% на фоне роста рисковых настроений на мировых рынках в свете сохранения надежд на принятие нового пакета поддержки экономики США .

15 октября определенная коррекция по золоту продолжается и после утреннего взлета котировок на момент публикации новости золото находится в пределах $1891 за унцию.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на $3,55 — до $1898,2 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% — до $24,21 за унцию.

Уточнение

Компания Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Компания надеется в ближайшие дни выяснить, сможет ли она возобновить испытания.