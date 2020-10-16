Кредитным союзам позволят обменивать валюту и принимать платежи
Новый закон о кредитных союзах будет предусматривать расширение спектра услуг кредитных союзов. В частности, они смогут осуществлять обмен валют и предоставлять финансовые платежные услуги. Об этом рассказала директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Ольга Гурбич.
Сейчас кредитные союзы могут предоставлять только 2 финансовые услуги:
- кредитование;
- привлечение вкладов.
Кроме этого, рассказала Гурбич, новый закон позволит юридическим лицам становиться членами кредитных союзов. В частности, в КС смогут входить:
- фермерские хозяйства;
- кооперативы;
- профессиональные союзы со статусом первичных или местных;
- религиозные организации;
- объединения совладельцев многоквартирных домов.
Когда закон будет принят
По словам Гурбич, пока НБУ нарабатывает законодательные нормы и обсуждает их с участниками рынка. В то же время сроки завершения подготовки проекта в НБУ пока не называют.
Как сообщал «Минфин», с 1 июля 2020 НБУ стал регулятором кредитных союзов, а также страховых компаний, ломбардов и других финансовых учреждений.