Официальное заявление ФГВФЛ относительно иска к связанным лицам Платинум Банка

В связи с публикацией в СМИ информации по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум банка, в частности первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой, Фонд вкладов считает необходимым обнародовать следующее. Об этом сообщает на сайте Фонда его пресс служба.

Официальное заявление ФГВФЛ относительно иска к связанным лицам Платинум Банка
Фото: epravda.com.ua

Ход событий

Отчет аудиторов по итогам форенсик-аудита банка является конфиденциальной информацией, поэтому Фонд гарантирования вкладов ответственно заявляет, что нигде и никогда не обнародовал такие отчеты ни относительно Платинум банка, ни относительно любого другого банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

В случае ситуации с Платинум Банком форенсик-аудит проводился украинской аудиторской компанией, а не международной, как утверждают некоторые СМИ, что подтверждает недостоверность данных, приведенных в таких публикациях.

Иск о взыскании убытков был подан Фондом гарантирования вкладов к связанным лицам Палатинум Банка, в том числе Екатерине Рожковой, согласно общей процедуры, предусмотренной законодательством. Такая процедура применяется в отношении всех банков, переданных в управление Фонда гарантирования вкладов. Фонд гарантирования вкладов всегда стоял на позиции, что перед законом все равны, и не делает исключений ни для кого, выполняя возложенные на него законом функции.

Хозяйственный суд города Киева вернул исковое заявление Фонда гарантирования вкладов к экс-руководителям Платинум Банка без рассмотрения, обосновав это отсутствием оснований для объединения исковых требований по делу №910/12955/20. Каких-либо других причин не существует.

Данное судебное решение обжаловано Фондом гарантирования вкладов в апелляционном порядке. Сейчас решается вопрос об открытии апелляционного производства.

Напомним

В августе 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал обращение в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением о возмещении ущерба к 12 связанным с Платинум Банком лицам в размере более 1,478 млрд грн согласно требованиям ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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