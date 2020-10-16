Официальное заявление ФГВФЛ относительно иска к связанным лицам Платинум Банка

В связи с публикацией в СМИ информации по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум банка, в частности первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой, Фонд вкладов считает необходимым обнародовать следующее. Об этом сообщает на сайте Фонда его пресс служба.

Фото: epravda.com.ua

Ход событий

Отчет аудиторов по итогам форенсик-аудита банка является конфиденциальной информацией, поэтому Фонд гарантирования вкладов ответственно заявляет, что нигде и никогда не обнародовал такие отчеты ни относительно Платинум банка, ни относительно любого другого банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

В случае ситуации с Платинум Банком форенсик-аудит проводился украинской аудиторской компанией, а не международной, как утверждают некоторые СМИ , что подтверждает недостоверность данных, приведенных в таких публикациях.

Иск о взыскании убытков был подан Фондом гарантирования вкладов к связанным лицам Палатинум Банка, в том числе Екатерине Рожковой, согласно общей процедуры, предусмотренной законодательством. Такая процедура применяется в отношении всех банков, переданных в управление Фонда гарантирования вкладов. Фонд гарантирования вкладов всегда стоял на позиции, что перед законом все равны, и не делает исключений ни для кого, выполняя возложенные на него законом функции.

Хозяйственный суд города Киева вернул исковое заявление Фонда гарантирования вкладов к экс-руководителям Платинум Банка без рассмотрения, обосновав это отсутствием оснований для объединения исковых требований по делу №910/12955/20. Каких-либо других причин не существует.

Данное судебное решение обжаловано Фондом гарантирования вкладов в апелляционном порядке. Сейчас решается вопрос об открытии апелляционного производства.

Напомним