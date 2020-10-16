J.P. Morgan улучшил рекомендации по украинским евробондам

Аналитики J.P. Morgan понизили рекомендацию по еврооблигациям Украины – до «соответствуют рынку» (Marketweight, MW) с «выше рынка» (Overweight, OW). Однако одновременно по-прежнему рекомендуют занимать длинные позиции по ВВП-варрантам Украины. Об этом говорится в обновленном прогнозе и стратегии банка для развивающихся рынков.

J.P. Morgan улучшил рекомендации по украинским евробондам
Фото: cnbc.com

Новые маркеры

В другой аналитике J.P. Morgan допустил включение ОВГЗ Украины, как и внутренних долговых госбумаг Сербии и Египта, в индекс GBI-EM, который сейчас покрывает рынки 21 страны.

В то же время банк отметил, что на начальном этапе доля Украины в нем будет очень невысокой (0,11%), как и Сербии и Египта (соответственно 0,25% и 0,8%). Однако в течение более длительного периода (5-10 лет) J.P. Morgan допускает достаточно значимый рост этих рынков и предложение на них более высокой доходности.

По мнению банка, с учетом роста ликвидности и низкой доходности на более зрелых внутренних рынках развивающихся стран эти пограничные рынки должны находиться в зоне внимания.

Позиции Украины

Согласно представленному банком графику среднего отклика клиентов в обзоре ставок и валют, Украина за последний год опередила Нигерию и Египет, а несколько раньше – Казахстан. Интерес к украинскому рынку долговых бумаг значительно выше, чем к Гане и Сербии.

Среди рисков в прогнозе указывается обострение ситуации с covid-19 и президентские выборы в США.

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