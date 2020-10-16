Нацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзах

Нацбанк инициирует введение системы гарантирования вкладов в кредитных союзах после изучения этого вопроса. Об сегодня заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции по случаю международного дня кредитных союзов.

«Для внедрения системы гарантирования вкладов мы должны понимать финансовую готовность кредитных союзов к участию в таком фонде. Ведь такие изменения приведут к дополнительным взносам, а значит и дополнительным расходам», — пояснила Рожкова. Сейчас же, сообщила она, доходность кредитных союзов крайне низкая.

Кроме этого, отметила Рожкова, Нацбанк должен определить, готовы ли кредитные союзы к таким изменениям с точки зрения работы информационных систем. «Для того, чтобы стать членом фонда гарантирования нужно обеспечивать регулярную и довольно подробную отчетность. Это потребует дополнительной операционной нагрузки», — сказала первый заместитель главы НБУ.

Как сообщила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Ольга Гурбич, в следующем году НБУ планирует определиться с оптимальной моделью системы гарантирования вкладов в кредитных союзах.

Сколько сейчас кредитных союзов

Сейчас в Украине зарегистрировано 327 кредитных союза и наблюдается тенденция уменьшения их количества. Так, по итогам I квартала этого года их было 335, а второго квартала — 328.

В то же время активы кредитных союзов этого года росли. На конец I квартала этого года они составляли 2,542 млрд грн., а второго квартала – 2,567 млрд грн.

Напомним, как сообщал «Минфин», с 1 июля 2020 НБУ стал регулятором кредитных союзов, а также страховых компаний, ломбардов и других финансовых учреждений.