Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции

Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" расценивают поведение украинской власти как попытку экспроприаций их инвестиций. Со времени подачи претензий китайской стороной и предложения начать переговоры прошло уже 1,5 месяца, однако рабочая группа до сих пор не создана, а Украина уже вплотную подошла к перспективе заплатить 3,5 млрд долл. штрафа в судебном арбитраже.

дивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по «Мотор Сичи». Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни РНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в три с половиной миллиарда долларов США!" — говорит экономический эксперт Александр Охрименко.

Он считает, что украинская власть не проявляет ни малейшего интереса к переговорам с китайскими инвесторами "Мотор Сичи". Но подобная политика совершенно не помогает снять вопрос конструктивным образом.

"Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд. и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа", — говорит эксперт.

Известно, что в международном арбитраже представлять интересы "Мотор Сичи" одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм из США.

"Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Сич". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", — убежден А.Охрименко.

Напомним, что в сообщении, которое написали правительству Украины в китайской компании Skyrizon, идет речь о международном арбитраже. Такой шаг китайская компания готова предпринять из-за того, что уже 4 года не может управлять своим активом – компанией "Мотор Сич" в Украине. Известно, что 50% акций компании китайцы купили еще в 2016-м.

Ранее сообщалось, что не так давно китайская компания Beijing Skyrizon Aviation заявила Украине о возможном инвестиционном арбитраже из-за действий органов Украины, которые делают невозможным осуществление ею контроля над АО "Мотор Сич". Компания заявляет, что этим Украина нарушает свои международные обязательства по двухстороннему украинско-китайскому соглашению.

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