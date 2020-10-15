В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию новую установку по производству высокооктанового бензина без использования импортных компонентов, так называемых изомеризатов. Об этом сообщает «Правительственный курьер».

В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов

Ранее Кременчугский нефтеперерабатывающий завод ежегодно тратил на импортные изомеризаты по 50 миллионов долларов. Теперь эти компоненты будут выпускать прямо на месте. Это должно снизить себестоимость производства бензина.

Проектная мощность новой установки изомеризации – 350 тысяч тонн бензина в год.

Нужно отметить, что реконструкция Кременчугского нефтеперерабатывающего завода проводилась с 2017 года. Были привлечены иностранные инвесторы. Общая стоимость реконструкции – около 800 миллионов гривен.

Ранее из данных Госстата стало известно, что в Украине с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года стоимость бензина А-92 и А-95 снизилась на 19%. Стоимость дизеля снизилась за год на 19,14%, а автогаза, наоборот, увеличилась почти на 1%.


: Максимов Віталій, Тудей

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