Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам

Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам

"Укртрансгаз" может в ближайшее время в рамках мирового соглашения отдать 300 млн кубов "спорного" газа пулу фирм, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими. Об этом говорится в статье Экономической правды.

Отмечается, что история с 300 млн кубов газа тянется еще с 90-х - в конце 1999 года малоизвестная ЗАО "Укрэнергосбыт", которая была зарегистрирована в октябре 1998 года, передала государственному предприятию "Укртрансгаз" ("УТГ") 418 млн кубов газа. Топливо последняя должна была поставить потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".

"Однако, как свидетельствуют данные судебного реестра, госкомпания выполнила свои обязательства не в полном объеме - в газотранспортной системе осталось 305 млн кубов голубого топлива, по которым стороны начали судебный процесс, который в итоге затянется на 20 лет", - говорится в материале.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона - ООО "ФК "Фин-Инвест", которая выкупила у "Укрэнергосбыта" право на получение 305 млн кубов газа. По данным единого государственного реестра юридических лиц, "Фин-Инвест" была зарегистрирована 7 декабрь 2018 года с уставным капиталом 5,05 млн гривен.

"В начале января 2020 года компания получила постановление, которым был изменен способ исполнения решения суда: с обязательства поставить газ (которого физически не существовало - Ред.) на взыскание его эквивалента в размере 2,3 млрд грн. Тогда в "Укртрансгазе" совместные действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-инвест" назвали "такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Тем временем частная фирма пошла дальше: совместными усилиями они добились ареста счетов "Укртрансгаза" и списания с них 226 млн гривен, чем существенно ужесточили свою позицию.

Уже 12 марта счета "УТГ" были разблокированы, но почти четверть миллиарда гривен "Укртрансгаза" так никто и не вернул. Госкомпания заверила, что "приложит максимум усилий для возвращения незаконно списанных средств", - говорится в статье.

По данным ЭП, последние шесть месяцев стороны занимались подготовкой "мирового" соглашения, по которому "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

В проекте соглашения, который есть в распоряжении ЭП, прописан четкий алгоритм передачи газа и возврата средств, хотя "Укртрансгаз" неоднократно называл это списание неправомерным.

Сначала подписанное сторонами соглашение должен утвердить суд. После этого в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн грн, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн ??кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн грн. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

ЭП обратилась в пресс-службу "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" с просьбой рассказать, что происходит с этим делом и почему оно исчезла из публичного пространства. На момент публикации редакция не получила ответ на свой запрос.

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