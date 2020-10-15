Коронавирус не помешал Chongqing Southwest резко нарастить выпуск алюминия

Подразделение китайской Chinalco Southwest Aluminum (SWA) – компания Chongqing Southwest Aluminum Precision Processing Co., Ltd сообщила, что ее производство алюминия и объем продаж увеличились в сентябре на 55,33% и 40,83% год к году соответственно.



Выручка от реализации продукции выросла на 28,19% к итогам такого же месяца годом ранее.



Это наилучшие показатели Chongqing Southwest с момента начала эпидемии COVID-19.



Ранее сообщалось, что чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. в январе-сентябре 2020 года уменьшился в 4,9 раза и составил 166 млн долл., говорится в пресс-релизе производителя.



