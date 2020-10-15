Порт Южный перевалил рекордный объем грузов в 15 млн т

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" по состоянию на 15 октября перевалил рекордные за всю историю предприятия 15,18 млн т грузов. За 2019 год госстивидор обработал 15,15 млн т грузов.



Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.



Основные грузы порта демонстрируют положительную динамику. С начала года "МТП "Южный" обработал 12 млн т руды, которая составляет 83% от общего грузооборота, 1,53 млн т угля, а также 630 тыс. т чугуна.



"Мы занимаемся увеличением интенсивности обработки имеющейся номенклатуры грузов. Служба эксплуатации постоянно работает над вопросом привлечения новых грузопотоков. Модернизируем инфраструктуру, чтобы перегружать не только навалочный груз", – прокомментировал Сергей Ковшар, и.о. директора ГП "МТП "Южный".



С начала 2020 года госстивидор принял 262 судна и обработал 210,1 тыс. полувагонов.



ГП "МТП "Южный" оперирует причалами №5-9 и №38 морского порта "Пивденный". В порту "Пивденный" также расположен рудно-угольный терминал "ТИС-Руда".



МинПром