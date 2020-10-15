Алюминиевый гигант Alcoa никак не может выйти в прибыль

Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. в январе-сентябре 2020 года уменьшился в 4,9 раза и составил 166 млн долл., говорится в пресс-релизе производителя.



Выручка компании в годовом выражении сократилась на 13,8% — до 6,894 млрд долл.



По итогам третьего квартала чистый убыток Alcoa составил 49 млн долл., сократившись в 4,5 раза по сравнению с убытком годичной давности и почти вчетверо - относительно второго квартала текущего года. Выручка компании упала в годовом выражении на 7,8% — до 2,365 млрд долл., что, однако, на 10% больше, чем в апреле-июне текущего года.



Alcoa продолжает стратегические действия по снижению затрат, включая анализ существующих производственных мощностей и непрофильных активов, а также другие программы сохранения денежных средств.



В четвертом квартале Alcoa ожидает стабильных квартальных результатов в бокситовом сегменте. В сегменте глинозема ожидаются более низкие результаты из-за более высоких затрат на электроэнергию и изменения структуры поставок потребителям. В сегменте алюминия компания также ожидает снижения показателей.



Ранее сегодня сообщалось, что Alcoa приняла решение о закрытии большей части мощностей алюминиевого завода San Ciprian в Испании .



