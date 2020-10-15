Пик платежей по внешнему госдолгу в 2020 году пройден — Минфин

В сентябре 2020 года Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году, в $2 млрд. Об этом со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко сообщает пресс-служба министерства.

Фото: finbalance.com.ua

Основные тезисы

«1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $2 млрд. Из них $1,69 млрд – погашение еврооблигаций и $0,40 млрд – проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены», – сказал Марченко.

Министр отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью: 93,2 млрд грн по результатам января –сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн.

«В настоящее время нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролированная. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мероприятий по преодолению пандемии», – отметил Марченко.

Как изменились цифры

Внешние обязательства сектора общего государственного управления возросли на $1,3 млрд – до $46,0 млрд (29,5% от ВВП). В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на $1,4 млрд.

Внешний долг центрального банка во II квартале 2020 года уменьшился на $54 млн и на конец квартала составлял $6,9 млрд (4,5% ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины во ІІ квартале увеличился на $0,2 млрд – до $4,2 млрд (2,7% от ВВП).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 года сократился на $0,8 млрд – до $52,4 млрд (33,7% от ВВП).

Факторы изменений

По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств:

государственного сектора на $1,4 млрд (до $52,9 млрд, или 33,9% от ВВП);

частного сектора на $1,1 млрд (до $69,9 млрд, или 44,8% от ВВП).

Правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить $6,220 млрд, из которых $589 млн – долг МВФ .

Внешние обязательства изменились вследствие получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by ($2,1 млрд) и ЕС ($0,6 млн).

Внешний долг НБУ уменьшился в результате курсовых изменений, а объем депозитных корпораций – из-за увеличения задолженности по долгосрочным кредитам ($0,2 млрд).