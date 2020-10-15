Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%

Количество случаев неплатежеспособности компаний в Германии может вырасти на 35% к началу следующего года, сообщает центробанк Германии, пишет Financial Times.

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Такой прогноз изложен в ежегодном отчете Бундесбанка о финансовой стабильности, который предполагает также падение цен на жилье на 30%. Основной фактор – развитие ситуации на фоне экономических последствий пандемии коронавируса, которые создают дополнительную нагрузку на банковскую систему страны.

Выводы Бундесбанка

Количество случаев неплатежеспособности компаний вырастет с примерно 4700 в первом квартале текущего года до пикового значения примерно в 6250 в первом квартале следующего года. Это будет ниже пика, зафиксированного после финансового кризиса 2008 года, но аналогично всплеску неплатежеспособности в 2013 году.

При наименее благоприятном сценарии немецкие банки могут лишиться примерно пятой части своего акционерного капитала.

В сообщении центробанка говорится, что, хотя «некоторые банки, вероятно, столкнутся с финансовыми трудностями при этом крайне неблагоприятном сценарии, общее воздействие на функциональную жизнеспособность банковской системы останется ограниченным».

Тем не менее вице-президент Бундесбанка Клаудиа Бух предупреждает: «Банки могут затем ограничить кредитование для соблюдения показателей достаточности капитала, требуемых рынком и регуляторами. Это замедлит экономическое восстановление или усугубит экономический спад».

Бух призвала банки вместо этого извлечь выгоду из недавнего смягчения нормативных положений, позволяющих им использовать часть дополнительных резервов капитала, которые они должны были наращивать со времен финансового кризиса 2008 года.

Ранее

Германия отменила требование о том, чтобы компании, пострадавшие из-за пандемии, объявляли о неплатежеспособности, в результате чего число банкротств остается на рекордно низком уровне, отмечает FT.