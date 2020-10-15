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2020-10-15
ФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллиона
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы 5 банков на общую сумму 93,95 млн грн и подготовил к продаже активы 4 банков на общую сумму 21,32 млн грн. Об этом
Фото: bun.com.ua
Получено
На прошлой неделе (05-09.10.2020)
состоялись -
- аукционы по продаже прав требования по кредитам — на 84,37 млн грн;
- аукционы по реализации основных средств банков — на 1,38 млн грн;
получено -
- от продажи дебиторской задолженности перед банками — 8,07 млн грн;
- от реализации ценных бумаг — 0,11 млн грн -
- от непосредственной продажи активов банков — 0,02 млн грн.
Банки, активы которых реализовывались
- Банк «Финансы и Кредит» — на 92,85 млн грн;
- ВТБ Банк — на 0,45 млн грн;
- банк «Камбио» — на 0,34 млн грн.
Кроме того, на прошлой неделе состоялась продажа активов Родовид банка и Фидобанка.
Выставлены на продажу
В течение текущей недели (12-16.10.2020)
- дебиторская задолженность перед банками — на 19,03 млн грн;
- права требования по кредитам — на 1,58 млн грн;
- недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — по 0,71 млн грн.
Банки, активы которых подготовлены на продажу
- Дельта Банк - на общую сумму 19,03 млн грн;
- банк «Финансы и Кредит» — на общую сумму 1,58 млн грн;
- банка «Камбио» — на общую сумму 0,66 млн грн;
- ВТБ Банка — на общую сумму 0,05 млн грн.