ФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллиона

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы 5 банков на общую сумму 93,95 млн грн и подготовил к продаже активы 4 банков на общую сумму 21,32 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: bun.com.ua

Получено

На прошлой неделе (05-09.10.2020) состоялась продажа активов 5 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 93,95 млн грн. Из них:

состоялись -

аукционы по продаже прав требования по кредитам — на 84,37 млн грн;

аукционы по реализации основных средств банков — на 1,38 млн грн;

получено -

от продажи дебиторской задолженности перед банками — 8,07 млн грн;

от реализации ценных бумаг — 0,11 млн грн -

от непосредственной продажи активов банков — 0,02 млн грн.

Банки, активы которых реализовывались

Банк «Финансы и Кредит» — на 92,85 млн грн;

ВТБ Банк — на 0,45 млн грн;

банк «Камбио» — на 0,34 млн грн.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась продажа активов Родовид банка и Фидобанка.

Выставлены на продажу

В течение текущей недели (12-16.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 21,32 млн грн. Из них должны реализоваться:

дебиторская задолженность перед банками — на 19,03 млн грн;

права требования по кредитам — на 1,58 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — по 0,71 млн грн.

Банки, активы которых подготовлены на продажу