ФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллиона

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы 5 банков на общую сумму 93,95 млн грн и подготовил к продаже активы 4 банков на общую сумму 21,32 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

ФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллиона
Фото: bun.com.ua

Получено

На прошлой неделе (05-09.10.2020) состоялась продажа активов 5 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 93,95 млн грн. Из них:

состоялись -

  • аукционы по продаже прав требования по кредитам — на 84,37 млн грн;
  • аукционы по реализации основных средств банков — на 1,38 млн грн;

получено -

  • от продажи дебиторской задолженности перед банками — 8,07 млн грн;
  • от реализации ценных бумаг — 0,11 млн грн -
  • от непосредственной продажи активов банков — 0,02 млн грн.

Банки, активы которых реализовывались

  • Банк «Финансы и Кредит» — на 92,85 млн грн;
  • ВТБ Банк — на 0,45 млн грн;
  • банк «Камбио» — на 0,34 млн грн.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась продажа активов Родовид банка и Фидобанка.

Выставлены на продажу

В течение текущей недели (12-16.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 21,32 млн грн. Из них должны реализоваться:

  • дебиторская задолженность перед банками — на 19,03 млн грн;
  • права требования по кредитам — на 1,58 млн грн;
  • недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — по 0,71 млн грн.

Банки, активы которых подготовлены на продажу

  • Дельта Банк - на общую сумму 19,03 млн грн;
  • банк «Финансы и Кредит» — на общую сумму 1,58 млн грн;
  • банка «Камбио» — на общую сумму 0,66 млн грн;
  • ВТБ Банка — на общую сумму 0,05 млн грн.

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