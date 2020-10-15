Тигипко рассказал о своих планах на Проминвестбанк

Бизнесмен Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планирует вывести банк из рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк. Об этом он рассказал во время Ukrainian Banking Forum 15 октября, передает Интерфакс-Украина.

Тигипко рассказал о своих планах на Проминвестбанк
Фото: ua.news

О чем рассказал бизнесмен

«Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк — ПИБ (Проминвестбанк — ред.). Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБ и интегрировать то, что останется с рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, другое оставим на финансовые компании», — отметил Тигипко.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка из рынка.

«Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что здесь мы сможем достаточно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы», — отметил бизнесмен.

Предыстория

  • Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО «Финансовая компания „Фортифай“.
  • Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка. Сообщается, что Нацбанк получил документы и уже начал изучать эту заявку. Регулятор планирует сообщить решение в конце 2020 — начале 2021 года.
  • 4 марта 2020 года 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 269 млн грн без указания имени покупателя.
  • Компания «Альтана Капитал» от имени, за счет и по поручению «Фортифай» на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций Проминвестбанка, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.
  • В дальнейшем «Фортифай» выплатила полную стоимость акций — 268,7 млн грн — в рамках выполнения требований регламента биржевых торгов.
  • Но арест акций ПИБа, наложенный 5 сентября 2018 года, не позволил завершить сделку, а именно — перевести акции банка со счета владельца на счет финкомпании.

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