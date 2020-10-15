Тигипко рассказал о своих планах на Проминвестбанк

Бизнесмен Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планирует вывести банк из рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк. Об этом он рассказал во время Ukrainian Banking Forum 15 октября, передает Интерфакс-Украина.

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О чем рассказал бизнесмен

«Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк — ПИБ (Проминвестбанк — ред.). Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБ и интегрировать то, что останется с рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, другое оставим на финансовые компании», — отметил Тигипко.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка из рынка.

«Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что здесь мы сможем достаточно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы», — отметил бизнесмен.

Предыстория

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО «Финансовая компания „Фортифай“.

Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка. Сообщается, что Нацбанк получил документы и уже начал изучать эту заявку. Регулятор планирует сообщить решение в конце 2020 — начале 2021 года.

4 марта 2020 года 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 269 млн грн без указания имени покупателя.