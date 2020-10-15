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2020-10-15
НБУ исключил три финучреждения из госреестра
Три финансовых учреждения подали заявления в НБУ с просьбой исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом
Фото: agropolit.com
Какие финучреждения ушли из рынка
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка принял решение исключить эти учреждения из реестра на заседании 9 октября 2020:
ПО «Маевский, Маевская» Ломбард № 1 ";
ПО «Ломбард» Выгода «Долинский Е. П. И Компания»;
ООО «Центр инфотехнологий».
После отзыва лицензий финансовое учреждение теряет право вести деятельность по видам отозванных лицензий с даты принятия решения.
Напомним
В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020:
- НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;
- НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.