НБУ исключил три финучреждения из госреестра

Три финансовых учреждения подали заявления в НБУ с просьбой исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Какие финучреждения ушли из рынка

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка принял решение исключить эти учреждения из реестра на заседании 9 октября 2020:

ПО «Маевский, Маевская» Ломбард № 1 ";

ПО «Ломбард» Выгода «Долинский Е. П. И Компания»;

ООО «Центр инфотехнологий».

После отзыва лицензий финансовое учреждение теряет право вести деятельность по видам отозванных лицензий с даты принятия решения.

Напомним

В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020: