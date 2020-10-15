Украина снизила экспорт труб почти на 5%

Экспорт труб из Украины в сентябре 2020 года сократился на 4,9% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 44,5 тыс. т. В денежном выражении экспорт снизился на 3,6% – до 46,5 млн долл.



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



В январе-сентябре трубные предприятия сократили экспорт продукции на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 358,7 тыс. т. Выручка от экспорта сократилась на 23,2%, до 403,9 млн долл.



Больше всего в январе-сентябре украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 266,8 тыс. т на сумму 348,5 млн долл. Кроме того, было продано 83,3 тыс. т прочих труб и трубок на сумму 45,3 млн долл. Также украинские производители отправили за рубеж 8,2 тыс. т труб и трубок диаметром до 406,9 мм на сумму 8,2 млн долл.



Основные направления экспорта бесшовных труб – Германия, США и РоSSия. Туркменистан купил более половины прочих труб и трубок диаметром до 406,9 мм, а Польша около 50% прочих труб и трубок.



Основные производители труб в Украине – ООО "Интерпайп НИКО ТЬЮБ", "Интерпайп НТЗ", "ДМЗ Коминмет", ММК им. Ильича, "Интерпайп НМТЗ", "Трубосталь", Centravis, Днепровский трубный завод, "Славсант".



МинПром