Стандарты жизни по всему миру после пандемии надолго ухудшатся — МВФ
Кризис, который начался из-за пандемии коронавируса, надолго ухудшит стандарты жизни по всему миру. Налоги для богатых и компаний могут вырасти, чтобы смягчить этот ущерб. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе МВФ «Перспективы мировой экономики»,
Что прогнозируют в МВФ
Как отмечают в Фонде, пандемия оставит тяжелые шрамы на глобальной экономике в форме потерь и банкротств. А целые сектора экономики останутся нежизнеспособными.
Этот вред сохранится на долго, потому что переход от проблемных секторов, таких как туризм, к новым и перспективным, таким как технологическая сфера, будет неизбежно медленным и болезненным для многих людей. Главный экономист МВФ Гита Гопинатх сказала, что период восстановления после кризиса будет «долгим, неравным и неопределенным».
Потребность приспособиться к сокращению путешествий и большому количеству банкротств приведет к «значительным потерям» даже после ослабления пандемии. В МВФ считают, что зависимые от туризма и торговли сырьем страны «будут в особо бедственном положении».
Рост глобальной экономики будет негативным по итогам этого года. Он будет худшим со времен Великой Депрессии 1930-х.
Как сократится экономика
В МВФ ожидают, что глобальная экономика сократится на 4,4% в 2020 году. Хотя в июне в фонде говорили о цифре на 0,8% выше.
Если пандемию удастся обуздать в следующем году, в МВФ ожидают отскок глобальной экономики на 5,2% в 2021 году. Хотя в июне этот прогноз был на 0,2% выше.
Прогноз для украинской экономики
- Для Украины МВФ несколько улучшил прогноз на в 2020 год, по сравнению с июньским. Ожидается сокращение ВВП до минус 7,2%, ранее прогнозировали минус 8,2%.
- В то же время Фонд ожидает, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и рост реального ВВП достигнет отметки 3,0%.
- По прогнозу МВФ, индекс потребительских цен опустится с отметки 7,9% по результатам прошлого года до 3,2% — по итогам нынешнего и поднимется до 6,0% в 2021 году.
- Баланс текущих счетов, по прогнозу МВФ, достигнет показателя 4,3 в 2020 году и уменьшится до минус 3,0 в 2021 году.
- Уровень безработицы в Украине увеличится до 11,0% в 2020 году и опустится до 9,6% в следующем году.