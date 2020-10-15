Стандарты жизни по всему миру после пандемии надолго ухудшатся — МВФ

Кризис, который начался из-за пандемии коронавируса, надолго ухудшит стандарты жизни по всему миру. Налоги для богатых и компаний могут вырасти, чтобы смягчить этот ущерб. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе МВФ «Перспективы мировой экономики», пишет Financial Times, передает Униан.

Фото: unian.net

Что прогнозируют в МВФ

Как отмечают в Фонде, пандемия оставит тяжелые шрамы на глобальной экономике в форме потерь и банкротств. А целые сектора экономики останутся нежизнеспособными.

Этот вред сохранится на долго, потому что переход от проблемных секторов, таких как туризм, к новым и перспективным, таким как технологическая сфера, будет неизбежно медленным и болезненным для многих людей. Главный экономист МВФ Гита Гопинатх сказала, что период восстановления после кризиса будет «долгим, неравным и неопределенным».

Потребность приспособиться к сокращению путешествий и большому количеству банкротств приведет к «значительным потерям» даже после ослабления пандемии. В МВФ считают, что зависимые от туризма и торговли сырьем страны «будут в особо бедственном положении».

Рост глобальной экономики будет негативным по итогам этого года. Он будет худшим со времен Великой Депрессии 1930-х.

Как сократится экономика

В МВФ ожидают, что глобальная экономика сократится на 4,4% в 2020 году. Хотя в июне в фонде говорили о цифре на 0,8% выше.

Если пандемию удастся обуздать в следующем году, в МВФ ожидают отскок глобальной экономики на 5,2% в 2021 году. Хотя в июне этот прогноз был на 0,2% выше.

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