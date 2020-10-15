Кипр приостановит программу «Гражданство за инвестиции»

Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос, сообщает агентство Reuters.

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Вынужденное решение

После многочисленных проверок и решений об отзыве выданных в обмен на инвестиции «золотых паспортов» правительство Кипра решило закрыть программу в ее нынешнем виде.

Решение было принято на внеочередном заседании Совета министров страны.

Как сообщает Кипрское информационное агентство, с предложением о приостановке выдачи так называемых «золотых паспортов» из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили министр финансов и министр внутренних дел.