Кипр приостановит программу «Гражданство за инвестиции»
Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос,
Вынужденное решение
После многочисленных проверок и решений об отзыве выданных в обмен на инвестиции «золотых паспортов» правительство Кипра решило закрыть программу в ее нынешнем виде.
Решение было принято на внеочередном заседании Совета министров страны.
Как сообщает Кипрское информационное агентство, с предложением о приостановке выдачи так называемых «золотых паспортов» из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили министр финансов и министр внутренних дел.
«Совет министров Кипра одобрил предложения МВД и Минфина республики о прекращении инвестиционной программы с 1 ноября», — подтвердила администрация президента Кипра в Twitter.