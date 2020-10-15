Президент подписал закон о запрете банкротства бюджетных учреждений
Президент подписал закон №686-ІХ «О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства». Документ направлен на устранение недостатков кодекса о банкротстве,
Что запрещает закон
Закон запрещает открывать судебное производство в делах о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
Согласно закону, производство в делах о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санаций таких должников до открытия производства в деле о банкротстве не допускается.
«Закон даст возможность хозяйственным судам исполнять производство в делах о банкротстве в установленные кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитные сферы экономики», — говорится в сообщении.
Напомним
- 21 октября 2019 года был введен в действие Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла в октябре 2018 года.
- Кодекс Украины о процедурах банкротства — это первый за время независимости Украины комплексный документ, который регулирует все процедурные вопросы банкротства.