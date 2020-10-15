Президент подписал закон о запрете банкротства бюджетных учреждений

Президент подписал закон №686-ІХ «О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства». Документ направлен на устранение недостатков кодекса о банкротстве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Что запрещает закон

Закон запрещает открывать судебное производство в делах о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Согласно закону, производство в делах о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санаций таких должников до открытия производства в деле о банкротстве не допускается.

«Закон даст возможность хозяйственным судам исполнять производство в делах о банкротстве в установленные кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитные сферы экономики», — говорится в сообщении.

Напомним