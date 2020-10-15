В Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламу

В КГГА заявили, что осуществить демонтаж балансодержателем - Государственным предприятием "Спецагро" - не удалось.

В Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламу
Фото: https://www.facebook.com/smirnov.kmda

В Киеве на Майдане Независимости с крыш домов убрали последнюю рекламу.

Об этом сообщил в Facebook начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

"Лебединая песня" рекламного безобразия на Майдане. Сегодня начали демонтаж последней из конструкций, которые были на крышах", - написал Смирнов.

По его словам, осуществить демонтаж балансодержателем - Государственным предприятием "Спецагро" - не удалось.

"Несмотря на многочисленные наши просьбы осуществить демонтаж балансодержателем, Государственным предприятием" Спецагро ", чуда не произошло. Было принято решение сделать это собственными силами", - добавил Смирнов.

Напомним, в мае на вокзале в Киеве демонтировали 35 МАФов и установили видеокамеры. Также УЗ завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

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