В Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламу
В КГГА заявили, что осуществить демонтаж балансодержателем - Государственным предприятием "Спецагро" - не удалось.
В Киеве на Майдане Независимости с крыш домов убрали последнюю рекламу.
Об этом сообщил в Facebook начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.
"Лебединая песня" рекламного безобразия на Майдане. Сегодня начали демонтаж последней из конструкций, которые были на крышах", - написал Смирнов.
По его словам, осуществить демонтаж балансодержателем - Государственным предприятием "Спецагро" - не удалось.
"Несмотря на многочисленные наши просьбы осуществить демонтаж балансодержателем, Государственным предприятием" Спецагро ", чуда не произошло. Было принято решение сделать это собственными силами", - добавил Смирнов.
Напомним, в мае на вокзале в Киеве демонтировали 35 МАФов и установили видеокамеры. Также УЗ завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.