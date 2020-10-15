В Китае вводят сезонные ограничения на выплавку стали и чугуна

В Китае вводят сезонные ограничения на выплавку стали и чугуна

Власти городского округа Таншань, крупнейшего металлургического центра в КНР, ввели в действие зимние ограничения на производство чугуна и стали, действующие до 31 марта 2021 г.

Все металлургические предприятия в округе разделены на пять категорий в соответствии с уровнем их очистных сооружений.

Комбинаты, отнесенные к первой категории и выполняющие экологические стандарты имеют право самостоятельно определять свои производственные планы. Для остальных четырех категорий предусматривается снижение уровня загрузки мощностей аглофабрик и доменных печей в пределах от 10 до 45%.

Кроме того, в случае ухудшения экологической обстановки власти могут вводить для металлургических предприятий кратковременные производственные ограничения.

По оценкам Argus Media, ограничения не настолько жесткие, как прошлой зимой, когда они составляли от 20 до 50%. К тому же, за последний год некоторые заводы модернизировали свои системы газоочистки. Всего снижение выплавки чугуна от уменьшения загрузки оценивается, максимум, в 750 тыс. т в месяц, что для Китая не принципиально.

Тем не менее, если ограничения будут соблюдаться достаточно жестко (чего не было прошлой зимой), некоторые предприятия в Таншане могут увеличить сторонние закупки передельного чугуна и товарных полуфабрикатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На украинских заправках дорожает автогазНа украинских заправках дорожает автогаз
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”“Киевгорстрой” опроверг информацию о “результатах аудита” объектов “Аркады”
В Норвегии может остановиться добыча нефтиВ Норвегии может остановиться добыча нефти
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае появится новый металлургический гигантВ Китае появится новый металлургический гигант
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 странСША вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран
В IV квартале японские металлурги сократят выплавку сталиВ IV квартале японские металлурги сократят выплавку стали
ArcelorMittal остановит выплавку стали в КраковеArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове
Украинцы стали придерживать валютуУкраинцы стали придерживать валюту
В Великобритании опубликовано руководство по защитным мерам против импорта сталиВ Великобритании опубликовано руководство по защитным мерам против импорта стали
В сентябре Украина активно торговала с ЕС и КитаемВ сентябре Украина активно торговала с ЕС и Китаем
В Украине просело производство сталиВ Украине просело производство стали
С 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт сталиС 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт стали
Последние новости
Подгружаем последние новости