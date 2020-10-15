Канадская Stelco запустила самую продвинутую доменную печь в Северной Америке

Канадская металлургическая компания Stelco запустила после модернизации единственную доменную печь на заводе Lake Erie Works в провинции Онтарио.



Как сообщает компания, это первый проект такого масштаба в 40-летней истории предприятия. Причем несмотря на эпидемию коронавируса и экономический спад проект был завершен точно в намеченный срок и без перерасхода.



Благодаря модернизации доменная печь Stelco стала, согласно заявлению компании, наиболее современной и технологически продвинутой в Северной Америке. Ее производственная мощность увеличилась до 2,7 млн т чугуна в год по сравнению с 2,4 млн т до реконструкции, а себестоимость производства горячекатаных рулонов уменьшилась на 30 канадских долл. за тонну.





